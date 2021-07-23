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فؤش وإدوارد وحودة بندق ..  مزيكا وغنا للصبح في "سيدي بو" بالساحل الشمالي

الجمعة 23/يوليو/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أحيا الميجا ستار محمد فؤاد واحدة من اقوى سهرات الساحل الشمالي داخل "سيدي بو" بمشاركة إدوارد وحوده بندق والتي امتدت حتي طلوع الشمس.

حضر "فؤش" بكامل لياقته متحمسا للفاء جمهوره بالساحل والعلمين الجديدة وكان في استقباله منظم الحفل وليد منصور.


وبمجرد صعود فؤاد علي خشبة المسرح تعالت هتافات وصيحات الشباب من الجنسين الذين شاركوه وصلات الغناء والرقص المتتالية على أغانيه الشهيرة التي تألق بها طوال مشواره الفني الممتد.


كما خطف إدوارد وفرقته الموسيقية "الجيبسي" أنظار وإعجاب الجمهور طوال فقرته التي على اغاني "دلونى على العيون السود"، "تريك تراك"،" الو الو"، "سافر قلبي معاك" و" ليندا ليندا".. وغيرها.

كما نال نجم المهرجانات والاغاني الشعبية حودة بندق استحسان الجمهور حيث أشعل المزيد من اجواء الاثارة ووصلات الرقص.
فؤش وإدوارد وحودة بندق ..  مزيكا وغنا للصبح في "سيدي بو" بالساحل الشمالي
فؤش وإدوارد وحودة بندق ..  مزيكا وغنا للصبح في "سيدي بو" بالساحل الشمالي
فؤش وإدوارد وحودة بندق ..  مزيكا وغنا للصبح في "سيدي بو" بالساحل الشمالي
فؤش وإدوارد وحودة بندق ..  مزيكا وغنا للصبح في "سيدي بو" بالساحل الشمالي
فؤش وإدوارد وحودة بندق ..  مزيكا وغنا للصبح في "سيدي بو" بالساحل الشمالي
فؤش وإدوارد وحودة بندق ..  مزيكا وغنا للصبح في "سيدي بو" بالساحل الشمالي
فؤش وإدوارد وحودة بندق ..  مزيكا وغنا للصبح في "سيدي بو" بالساحل الشمالي
فؤش وإدوارد وحودة بندق ..  مزيكا وغنا للصبح في "سيدي بو" بالساحل الشمالي
فؤش وإدوارد وحودة بندق ..  مزيكا وغنا للصبح في "سيدي بو" بالساحل الشمالي
فؤش وإدوارد وحودة بندق ..  مزيكا وغنا للصبح في "سيدي بو" بالساحل الشمالي
فؤش وإدوارد وحودة بندق ..  مزيكا وغنا للصبح في "سيدي بو" بالساحل الشمالي
فؤش وإدوارد وحودة بندق ..  مزيكا وغنا للصبح في "سيدي بو" بالساحل الشمالي
فؤش وإدوارد وحودة بندق ..  مزيكا وغنا للصبح في "سيدي بو" بالساحل الشمالي
فؤش وإدوارد وحودة بندق ..  مزيكا وغنا للصبح في "سيدي بو" بالساحل الشمالي
فؤش وإدوارد وحودة بندق ..  مزيكا وغنا للصبح في "سيدي بو" بالساحل الشمالي
فؤش وإدوارد وحودة بندق ..  مزيكا وغنا للصبح في "سيدي بو" بالساحل الشمالي
فؤش وإدوارد وحودة بندق ..  مزيكا وغنا للصبح في "سيدي بو" بالساحل الشمالي
فؤش وإدوارد وحودة بندق ..  مزيكا وغنا للصبح في "سيدي بو" بالساحل الشمالي
فؤش وإدوارد وحودة بندق ..  مزيكا وغنا للصبح في "سيدي بو" بالساحل الشمالي
فؤش وإدوارد وحودة بندق ..  مزيكا وغنا للصبح في "سيدي بو" بالساحل الشمالي

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