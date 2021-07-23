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"من سوريا لقبرص".. دلائل الاحتلال التركي للمنطقة (فيديو)

الجمعة 23/يوليو/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
وكالات
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تزامنا مع الأزمة التي أثارتها زيارة الرئيس التركي أردوغان للشطر الشمالي المحتل في قبرص وإعلانه قرب افتتاح منتجع فاروشا القبرصي والتوتر الذي خلفته تلك الزيارة بين أنقرة والمجتمع الدولي زار وزير الداخلية التركي المناطق المحتلة في شمال سوريا وتحديدا منطقتي عفرين وأعزاز بمناسبة عيد الأضحى كما رافقه خلال الزيارة القائد العام للدرك التركي

اعتبر المراقبون  تلك الزيارات رسالة واضحة من تركيا للعالم مفادها أنها تعتبر مناطق شمال سوريا مثل قبرص المحتلة جزءا من أراضيها، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية. 

كما أكدت زيارة وزير الداخلية بشكل خاص لمناطق الشمال السوري أن هذه المناطق تدخل ‏ضمن نطاق صلاحياته ومهامه.

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