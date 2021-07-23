نانسي عجرم تطلق كليب جديد بعنوان سلامات







طرحت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ فيديو كليب أغنية "​سلامات​" على قناتها الخاصة على "يوتيوب"، تحت إدارة المخرج ​سمير سرياني​.



وتصدرت نانسي عجرم الترند قبل وبعد عرض الكليب، وأعرب المتابعون عن حماسهم بشكل كبير للعمل، ونشروا صوراً ومقاطع فيديو عديدة، معبّرين إعجابهم بالأغنية الجديدة.



"سلامات" صدرت ضمن ألبومها الأخير "نانسي 10" وهي من كلمات ​شادي نور​ ألحان ​محمد يحيى​، توزيع ​هادي شرارة​ وميكس وماستر إيلي بربر.



وكان الألبوم الجديد لـ نانسي حقق رواجاً كبيراً منذ طرحه قبل أسبوع، ويضم 14 أغنية، هي "ما تعتذر"، "هيدا أنا"، "يا ناس قولولي"، "مية وخمسين"، "ياما"، "على شانك"، "حاجات خصوصية"، "سلامات"، "​عاتب ولوم​"، "حياة"، "​بدي حدا حبو​"، "حبك بيقوى"، "​مشكلتك الوحيدي​" و"​جايه معاك​".