عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

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الجمعة 23/يوليو/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
هايدي يسري
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كشفت تقارير صحيفة إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن الصفقة الكبرى التي يسعي ريال مدريد الإسباني، إلى حسمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى إتخذا خوة جديدة لتسريع مهمة انتقاله إلى صفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي.

وعاد مبابي إلى تدريبات الفريق الباريسي، وقام بالتحدث مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني للفريق، مؤكدًا له رغبته في عدم تجديد تعاقده مع باريس، وهذا ما سيسمح له بالرحيل حرًا هذا الصيف أو الصيف المقبل إلى الفريق الملكي.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية، أن عملية انتقال مبابي إلى ريال مدريد دخلت مراحلها النهائية، مشيرة إلى أن بوكيتينيو أصبح يفهم الموقف، ورغبة اللاعب في الانتقال للفريق الملكي.

وفي الجهة المقابلة في سانتياجو برنابيو، كل شئ ممهد لإتمام صفقة مبابي، حيث يقوم النادي بانهاء عدة صفقات لزيادة ميزانية النادي، علي سبيل المثال صفقة “فاران” لمانشستر يونايتد، ولا يسعي فريق ريال مدريد للحصول علي صفقة تبادلية بالرغم من احتياج النادي للاعبين مثل بوجبا أو كمافنيجا، ولكنبيريز يسعي فقط للحصول على المال من صفقة فاران لتحقيق أكبر قدر كافي من المال لضم مبابي.

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