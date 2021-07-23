عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد





كشفت تقارير صحيفة إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن الصفقة الكبرى التي يسعي ريال مدريد الإسباني، إلى حسمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ويسعي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى إتخذا خوة جديدة لتسريع مهمة انتقاله إلى صفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي.





وعاد مبابي إلى تدريبات الفريق الباريسي، وقام بالتحدث مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني للفريق، مؤكدًا له رغبته في عدم تجديد تعاقده مع باريس، وهذا ما سيسمح له بالرحيل حرًا هذا الصيف أو الصيف المقبل إلى الفريق الملكي.





وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية، أن عملية انتقال مبابي إلى ريال مدريد دخلت مراحلها النهائية، مشيرة إلى أن بوكيتينيو أصبح يفهم الموقف، ورغبة اللاعب في الانتقال للفريق الملكي.



