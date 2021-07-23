منتخب مصر الاولمبي .. انطلق أولمبياد طوكيو 2020 وسط إجراءات وقائية وتدابير صحية مشددة، حفاظاً على أمن وسلامة وصحة المشاركين، بعدما أقيم حفل الافتتاح الرسمي اليوم.





منتخب مصر الاولمبي





وتساءل الكثيرون عن موعد مباراة منتخب مصر الاولمبي القادمة في أولمبياد طوكيو 2020 والمقررة أمام المنتخب الأرجنتيني العنيد "التانجو"، في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات المسابقة.





تعادل منتخب مصر الاولمبي





وتعادل منتخب مصر الاولمبي مع نظيره الإسباني دون أهداف في المباراة التي لعبت بانطلاق الأولمبياد الذي تستضيفه العاصمة اليابانية "طوكيو".





مشاركة منتخب مصر الاولمبي





وشارك منتخب مصر الاولمبي في دورة الألعاب الأولمبية 2020 ممثلاً للقارة الإفريقية بعدما توج بكأس الأمم تحت 23 عاماً، والتي استضافتها مصر عقب اعتذار الكاميرون.





نتيجة مباراة منتخب مصر الاولمبي وإسبانيا





وافتح منتخب مصر الاولمبي بتعادل ثمين أمام "الماتادور" الإسباني سلبيا دون أهداف، بعدما قدم المدير الفني المصري شوقي غريب أداءً دفاعياً قوياً فاجأ الإسبان، لينتزع نقطة ثمينة في أولى الجولات.





قرعة منتخب مصر الاولمبي





وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر الاولمبي في المجموعة الثالثة والتي تضم إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، التي فجرت مفاجأة بفوزها على الأرجنتين في أولى المواجهات.





موعد مباراة منتخب مصر الاولمبي والأرجنتين في أولمبياد طوكيو 2020





وتنطلق مباراة منتخب مصر الاولمبي أمام نظيره الأرجنتين، يوم الأحد المقبل الموافق الـ25 من يوليو 2021، في تمام الـ9:30 صباحاً بتوقيت جهورية مصر العربية.







