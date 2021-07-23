26 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد



وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.