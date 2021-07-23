محافظ شمال سيناء: لا زيادة في تعريفة أجرة المواصلات مع حملات رقابية على مدار الساعة

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الجمعة، أن لا زيادة في تعريفة أجرة المواصلات بجميع الخطوط الخارجية والداخلية للمحافظة، مؤكدًا علي متابعة المواقف ومحطات الوقود على مستوى المحافظة، نظرًا لاستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية.



وشدد محافظ شمال سيناء، علي كافة الجهات والأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين والتجارة الداخلي، وإدارة المواقف وإدارة مرور شمال سيناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، وخاصة سائقي التاكسي المخصوص بالعريش، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.



يذكر أنه تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، إذ جاءت الأسعار، 6.75 جنيه للتر البنزين 80، و8 جنيهات للتر البنزين 92، و9 جنيهات للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وتثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعى عند 3.900 جنيه للطن.

