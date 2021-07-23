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ألمانيا تصنف "إسبانيا وهولندا" مناطق عالية الإصابة بكورونا

الجمعة 23/يوليو/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
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 صنفت الحكومة الألمانية إسبانيا وهولندا على أنهما منطقتان عاليتا الإصابة بكورونا بسبب ارتفاع أعداد الإصابات.

وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة أنه سيُجرى تطبيق هذا القرار اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وبموجب هذا التصنيف، يتعين على أي شخص يعود من منطقة عالية الإصابة ولم يتم تطعيمه بشكل كامل أو تعافيه من كورونا أن يظل في الحجر الصحي لمدة عشرة أيام، ولكن يمكنه تقصير المدة إلى خمسة أيام بعد تقديم اختبار سلبي.

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