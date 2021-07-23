شاهد.. السيسي يسأل وزير النقل ورئيس الهيئة الهندسية بشأن تطوير محور التعمير

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تساؤلًا إلى المهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسحلة بخصوص الأعمال الإنشائية في محور التعمير بمحافظة الإسكندرية.



وقال "السيسي" خلال كلمته على هامش تفقده أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معًا نبني المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، موجهًا حديثه إلى وزير النقل: "يعني أت يا كامل عايز تقولي إنه أفضل إننا نحط طبقة رمل واحدة أو أسفلت على هذه الطرق".



من جانبه رد كامل الوزير "أن هذا الأمر معمول به في أغلب الطرق، ونتوقع حدوث هبوط في الطرق، وهذا لا يشغلنا، فالهبوط سيحدث، ولكن المهم توقيت حدوثه، فمثلُا كنا متوقعين حدوث هبوط في محور روض الفرج، وحدث هذا بعد سنة بمعدل سنتم واحد فقط".



وفي ذات السياق قال اللواء إيهاب الفار "إن إزالة طبقة الطرق كانت ستكلف ثلاثة أضعاف الميزانية الحالية، ولكن استخدام طبقة الرمل أو الإسفلت هو أمر طبيعي، وإحنا قابلين ان يحصل هبوط ولكن التوقيت هو اللي هيفرق من الممكن أن نقعد سنتين ونعمل الطبقة الإسفلت الرابطة ونبدأ نعدل ويبقى كده وفرنا أكثر من ضعف ثمنه".



