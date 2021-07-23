نوال الزغبي تتصدر ترند الوطن العربي وتحقق أول مليون بكليب أرقص







تصدرّت النجمة الذهبية نوال الزغبي​، بكليب ارقص التي طرحتها يوم أمس، "الترند" في العديد من الدول العربية منها ​السعودية​، ​الإمارات​، ​الأردن​ ولبنان.



وحققت الأغنية من ألبومها الجديد "​عكس الطبيعة​" نجاحاً كبيراً، إذ تخطت المليون مشاهدة عبر قناتها على يوتيوب بعد ساعات من عرضها.



الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان ألفريد الأسعد وتوزيع موسيقي روبير الأسعد. وصورت نوال الأغنية فيديو كليب مع المخرج فادي حداد.



ورفعت نوال منسوب تشويق جمهورها بصورة من كواليس تصوير الأغنية، وعلّقت على الصورة، قائلة: "متحمسة للإعلان عن الفيديو الموسيقي لأغنيتي الجديدة ارقص".

