قطبي إسبانيا ينافسان مانشستر يونايتد على نجم بايرن ميونخ

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين اقتحما سباق التعاقد مع الألماني ليون جوريتسكا نجم خط وسط بايرن ميونخ الألماني في الميركاتو الصيفي الحالي.









ولفتت صحيفة بيلد الألمانية أن جوريتسكا رفض عرض التجديد من بايرن ميونخ مقابل راتب سنوي يبلغ قدره 12 مليون يورو، حيث يطلب النجم الألماني مبلغ 20 مليون وما زالت المفاوضات مستمرة بين الطرفين.









وأفادت الصحيفة الألمانية بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي قدم عرضاً براتب أعلى من أجل الفوز بخدمات جوريتسكا البالغ من العمر 26 عاماً.









وألمحت الصحيفة الألمانية أن برشلونة وريال مدريد سيحاولان التعاقد مع جوريتسكا مجانًا في الصيف المقبل، حيث يأملان أن يرفض النجم الألماني تجديد عقده مع النادي البافاري.