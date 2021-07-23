Advertisements

ليس ديانج.. نجم الأهلي يتلقى عروض إيطالية وألمانية

الجمعة 23/يوليو/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

كشف مصدر داخل الأهلي عن تطور جديد بشأن مستقبل أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في الفترة المقبلة بعد تألق اللاعب اللافت للنظر.

عروض تلقاها أكرم توفيق لاعب الأهلي

وأوضح المصدر أن أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تلقى 3 عروض من أندية منهم ناديين إيطاليين وثالث ألماني تمهيدا للتعاقد معه خلال الفترة القادمة.

وتابع المصدر أن هناك اهتمام بأكرم توفيق من قبل ناديي هيلاس فيرونا وبولونيا الإيطاليين وكذلك نادي كولن الألماني، لضمه خلال الفترة المقبلة.

وأتم المصدر موضحا أن الثلاثي بصدد التقدم بعروض رسمية لشراء خدمات أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أو الإعارة بنية البيع النهائي، خلال الفترة القادمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ديانج الأهلي أكرم توفيق أخبار الأهلي

أخبار تهمك

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

عاجل - موسيماني يطالب بتجهيز هذا اللاعب بأقصي سرعة

منذ ساعة

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

محمد صلاح يسعى لخوض تحدي جديد خارج ليفربول

منذ أقل من ساعتين

وزارة التموين تصدر بيان رسمي حول قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ يوم

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

منذ حوالي 18 ساعة

ليس ديانج.. نجم الأهلي يتلقى عروض إيطالية وألمانية

منذ ثلث ساعة

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هداف الأهلي السابق

منذ ساعة و 21 دقيقة

لابورتا يعترف: هناك أكثر من ناد يرغب في ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يومين

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الأهلي أم الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عن بطل الدوري حال التساوي في النقاط

منذ حوالي 6 ساعات

التعليم تعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بشرى سارة بشأن خروج ياسمين عبد العزيز من المستشفى

منذ ساعتين و 7 دقيقة

"لفتوا الأنظار بشدة".. موسيماني يستقر على استعادة 4 لاعبين للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تفاصيل العروض الأوروبية المقدمة لـ أليو ديانج

الزمالك يتحرك لتحصين نجم القلعة البيضاء

الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق

عروض الاحتراف تنهال على نجم الأهلي

نجم الأهلي يبحث الرحيل عن القلعة الحمراء بسبب موسيماني

نجم الأهلي يقترب من الاحتراف الأوروبي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:10 م

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

05:46 م

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي

04:30 م

عاجل - موسيماني يطالب بتجهيز هذا اللاعب بأقصي سرعة

05:20 م

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هداف الأهلي السابق

05:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان