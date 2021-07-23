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ليس ديانج.. نجم الأهلي يتلقى عروض إيطالية وألمانية
الجمعة 23/يوليو/2021 - 06:01 م
علي خلاف
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كشف مصدر داخل الأهلي عن تطور جديد بشأن مستقبل أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في الفترة المقبلة بعد تألق اللاعب اللافت للنظر.
عروض تلقاها أكرم توفيق لاعب الأهلي
وأوضح المصدر أن أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تلقى 3 عروض من أندية منهم ناديين إيطاليين وثالث ألماني تمهيدا للتعاقد معه خلال الفترة القادمة.
وتابع المصدر أن هناك اهتمام بأكرم توفيق من قبل ناديي هيلاس فيرونا وبولونيا الإيطاليين وكذلك نادي كولن الألماني، لضمه خلال الفترة المقبلة.
وأتم المصدر موضحا أن الثلاثي بصدد التقدم بعروض رسمية لشراء خدمات أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أو الإعارة بنية البيع النهائي، خلال الفترة القادمة.
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