Advertisements

النيابة تباشر التحقيقات في واقعة العثور على جثة سيدة بالتجمع

الجمعة 23/يوليو/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
Advertisements
تباشر نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق في واقعة العثور على سيدة في ظروف غامضة داخل شقة بالتجمع الأول، وتقوم بالاستماع إلى أقوال شهود العيان.

وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من الأهالى بوجود جثة داخل شقة بكمبوند بمنطقة التجمع الأول.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة وجارى تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث ورجحت التحريات وجود شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ كافة الأجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حوادث الفجر العثور على جثة التجمع الأول

أخبار تهمك

"لفتوا الأنظار بشدة".. موسيماني يستقر على استعادة 4 لاعبين للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يسعى لخوض تحدي جديد خارج ليفربول

منذ أقل من ساعتين

الأهلي أم الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عن بطل الدوري حال التساوي في النقاط

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يطالب بتجهيز هذا اللاعب بأقصي سرعة

منذ أقل من ساعة

وزارة التموين تصدر بيان رسمي حول قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ يوم

لابورتا يعترف: هناك أكثر من ناد يرغب في ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يومين

التعليم تعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ ساعتين و 8 دقيقة

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هداف الأهلي السابق

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بشرى سارة بشأن خروج ياسمين عبد العزيز من المستشفى

منذ ساعتين

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

النيابة تعاين موقع مقتل مسنة ذبحا بفيلا في التجمع

النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهم بقتل مسنة التجمع

عاجل.. العثور على جثة أستاذة جامعية في ظروف غامضة بالتجمع الأول

النيابة تباشر التحقيقات في واقعة العثور على جثة أستاذة جامعية بالتجمع الأول

أول قرار من النيابة بشأن العثور على جثة أستاذة جامعية بالتجمع الأول

انتداب الطب الشرعي في واقعة العثور على جثة ملقاة داخل صندوق قمامة بالسلام

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:10 م

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

05:46 م

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي

04:30 م

عاجل - موسيماني يطالب بتجهيز هذا اللاعب بأقصي سرعة

05:20 م

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هداف الأهلي السابق

05:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان