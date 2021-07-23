Advertisements
النيابة تباشر التحقيقات في واقعة العثور على جثة سيدة بالتجمع
الجمعة 23/يوليو/2021 - 06:01 م
هايدي شعبان
Advertisements
تباشر نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق في واقعة العثور على سيدة في ظروف غامضة داخل شقة بالتجمع الأول، وتقوم بالاستماع إلى أقوال شهود العيان.
وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من الأهالى بوجود جثة داخل شقة بكمبوند بمنطقة التجمع الأول.
وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من الأهالى بوجود جثة داخل شقة بكمبوند بمنطقة التجمع الأول.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة وجارى تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث ورجحت التحريات وجود شبهة جنائية.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ كافة الأجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ كافة الأجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements