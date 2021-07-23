النيابة تباشر التحقيقات في واقعة العثور على جثة سيدة بالتجمع





وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة وجارى تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث ورجحت التحريات وجود شبهة جنائية.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ كافة الأجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

تباشر نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق في واقعة العثور على سيدة في ظروف غامضة داخل شقة بالتجمع الأول، وتقوم بالاستماع إلى أقوال شهود العيان.وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من الأهالى بوجود جثة داخل شقة بكمبوند بمنطقة التجمع الأول.