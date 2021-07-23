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في ذكرى 23 يوليو.. محمد عبد الوهاب ومقطوعة "هدية العيد"

الجمعة 23/يوليو/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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يعتبر موسيقار الأجيال يعتبر محمد عبد الوهاب، من أعلام الفن الذين استحدثوا اساليب متميزة في التلحين والتوزيع والغناء، فهو دائمًا ما يهتم بالابتكار سواء في الإيقاعات المستخدمة أو الآلات الموسيقية التي تؤدي مقدماته الموسيقية أو في الغناء.

وعلى الرغم من كثرة الجدل الذي أثير حوله في اقتباساته من بعض الأعمال العالمية إلا أنه يظل محمد عبد الوهاب، الذي أتقن أصول الغناء العربي الأصيل، وأبدع ألحانا استطاع بها أن يستمر عبر عدة أجيال متتالية ليستحق بجدارة لقب "موسيقار الأجيال ".

بلغ عدد مؤلفات محمد عبد الوهاب من أعمال الموسيقى البحتة نحو خمسين قطعة موسيقية على مدى أربعة عقود، استخدم فيها طرق واساليب مختلفة، وعرفت جميع تلك القطع بأسمائها التي وضعها لها، وإلى جانب ذلك قدم عشرات من المقدمات والمقاطع الموسيقية الطويلة في أعماله الغنائية يمكن أن تعد كمقطوعة موسيقية قائمة بذاتها.

ومن ضمن المقطوعات الموسيقية مقطوعة "هدية العيد" التي ألفها لفرقة الموسيقى العسكرية المصرية للمشاركة فى مهرجان الموسيقى العسكرية الدولي الذي كان يقام سنويًا في إحدى الدول الأوروبية، وقد فازت هذه القطعة الفنية، بالجائزة الأولى طوال ثلاث سنوات متتالية أعوام "1964، 1965 و1966"، وتعتبر هذه الموسيقى هي الرسمية لجميع دول العالم للموسيقى العسكرية والمراسم الخاصة.
إن خصائص التجديد والتطوير وعلاماته في موسيقى "عبدالوهاب" تفوق الحصر، وقد درسها باحثون ودارسون وأكاديميون.

أول مرة تم عزف هذه المقطوعة كانت في حفلة ليلة عيد ثورة 23 يوليو بحضور الرئيس جمال عبد الناصر، في نادي الضباط عزفتها الفرقة الموسيقية العسكرية وفرقة موسيقى القِرب والفرقة الماسية.

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