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تاريخ مواجهات مصر والأرجنتين قبل صدام الأولمبياد (أرقام)

الجمعة 23/يوليو/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يصطدم منتخب مصر الأولمبي بقيادة مدربه شوقي غريب مع نظيره منتخب الأرجنتين يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).


منتخب مصر افتتح مشواره في الأولمبياد بتعادل سلبي مع منتخب إسبانيا، ليحصد أول نقطة في مشواره بالبطولة ويحتل المركز الثاني بالمجموعة متساويا مع المنتخب الاسباني، بينما يتصدر منتخب استراليا الترتيب بـ3 نقاط، ويتذيل المنتخب الأرجنتيني المجموعة بدون نقاط.


وتقام مباراة مصر والأرجنتين في تمام التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، يوم الأحد المقبل، وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.


تاريخ مواجهات مصر والأرجنتين


سبق والتقى منتخب مصر مع نظيره الأرجنتيني في مباراتين، الأولى كانت في دورة الألعاب الأولمبية (أمستردام 1928) وفاز منتخب التانجو بنتيجة 6 – 0 في هزيمة كاسحة للفراعنة.


بينما التقى المنتخب المصري الأول مع منتخب الأرجنتين في مباراة ودية عام 2008 وانتهت بخسارة منتخب الفراعنة بهدفين دون رد.


ويتطلع المنتخب المصري لتحقيق أول انتصاراته وأول أهدافه أمام المنتخب الأرجنتيني في موقعة الأحد، وذلك بعدما فشل في هز شباك منتخب التانجو في المباراتين السابقتين.


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