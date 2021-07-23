عاجل.. انفصال أحمد سعد عن خطيبته





علم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة ان الفنان أحمد سعد، انفصل منذ شهرين عن خطيبته علياء بسيوني وذلك بعد خطوبة استمرت لمدة عام وأنه كان هناك محاولات للعودة ولكنها انتهت بالفشل ويقوم "سعد" حاليا بالتفكير في عمله.



وكان حقق نجاحا كبيرا بديتو اغنية "الملوك" مع "عنبة" وحقق عدد من المشاهدات ضخمة علي مواقع التواصل الاجتماعي.



يذكر أن أحمد سعد قد شارك كضيف شرف فى مسلسل "موسى"، الذى عرض فى سباق دراما رمضان الماضى، و المسلسل من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.



وطرح مؤخرا أحمد سعد، ألبومه الدينى الذى يحمل اسم "رمضان 2021" والذى ضم 6 أدعية دينية تتناول العديد من الموضوعات والتى من بينها فضل الدعاء إلى الله، والتوكل عليه وطلب الهداية، والصبر فى وقت الشدائد والتضرع إليه لتخفيف الذنوب.



