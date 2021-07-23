الضفادع البشرية تنتشل جثة غريق منشأة القناطر

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، طفلًا لقي مصرعه غرقًا بمجرى نهر النيل بمركز منشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر.



وكشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة أن طفلًا يدعى أمير.م، 14 سنة، نزل للاستحمام بمجرى نهر النيل رفقة 3 من أصدقائه.





وأشارت التحريات أن الطفل جرفه التيار ولقى مصرعه غرقًا فيما تمكن أصدقائه من الخروج من النيل.





تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود غريق بنهر النيل بمنطقة كوبري الجلاتمة، بمركز منشأة القناطر.





ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري من نقطة متمركز بمنشأة القناطر.





التحريات الأولية للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، أشارت إلى ان طفلًا مقيم قرية برطس نزل للاستحمام بمجرى نهر النيل هربا من إرتفاع درجة حرارة الجو فجرفه التيار ولقي مصرعه غرقا، لعدم إجادته السباحة.



وتمكنت القوات من انتشال جثته، والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



