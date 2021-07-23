توجيه عاجل من السيسي لرئيس الوزراء بشأن حرم وجسر ترعة النوبارية (فيديو)

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإزالة أي تعديات أو إشغالات على حرم وترعة النوبارية.



وقال "السيسي" خلال كلمته على هامش تفقده أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معًا نبني المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة: "لما أدخل على ترعة زي دي، لازم أعملها تطهير وبعدين أعمل طريق يمين وشمال".



وأضاف: "علشان أوفر حركة وسيولة على هذه الترعة التي تخدم قطاع كبير من الأراضي الزراعية، لابد أن تقوم أجهزة الدولة تتعاون معًا لإزالة أي إشغالات على حرم هذه الترعة وهل هيتعمل الطريق يمين وشمال، وبعدها نرفع كفاءة الترعة ثم نعمل المحاور المرورية اللي عليها".

