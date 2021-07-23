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النمسا تسجل 392 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الجمعة 23/يوليو/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 392 إصابة جديدة وصفر حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة .


وذكر بيان لوزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 655 ألفا و589 حالة، وقد تعافى منها 640 ألفا و430 حالة بينما توفي 10 آلاف و730 حالة.


وأوضح البيان أنه يتواجد بالمستشفيات النمساوية للعلاج 100 حالة منها 25 حالة في العناية المركزة بينما تلقى التطعيم بلقاح كورونا 9 ملايين و259 ألفا و680 شخصا.
وذكر البيان أن إجمالي الحالات النشطة يبلغ 4429 حالة بينما بلغ عدد الفحوصات الطبية اليومية 74 ألفا و543 فحصا.

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