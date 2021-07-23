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في أول يوم لتطبيق اسعار البنزين الجديدة .. تشديد الرقابة على الأسواق

الجمعة 23/يوليو/2021 - 05:51 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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بدأت الجهات الحكومية الرقابية بتشديد رقابتها على الأسواق المصرية؛ للتصدي لأي محاولات من قبل التجار لزيادة أسعار السلع مستغلة قرار زيادة أسعار البنزين بمختلف أنواعها بقيمة 25 قرشا للتر.

 

وقال أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز سوف ينشرون عدد كبير من مفتشية الذين يحملون صفة الضبطية القضائية للمرور على الأسواق للتأكد من عدم قيامهم برفع اسعار السلع، وأن الجهاز سوف يتعامل بحزم مع من يقوم برفع أسعار المواد الغذائية.

 

وتابع " حسام" خلال تصريحات صحفية، أن زيادة أسعار البنزين زيادة طفيفة لا تدفع التجار  إلى رفع أسعار السلع.

 

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية زيادة أسعار البنزين بمختلف أنواعه بقيمة 25 قرشا للتر الواحد؛ ليصل إلى  6.75 جنيه للتر البنزين 80 و 8 جنيه للتر البنزين 92 و 9 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن.

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