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إلهام شاهين تهنئ أبطال مسرحية أبو العربي أثناء مشاهدتها العرض المسرحي

الجمعة 23/يوليو/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
منار داود
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نشر الفنان هاني رمزي فيديو من مسرحية أبو العربي،عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليه قائلاً:"النجمة إلهام شاهين تشاهد العرض المسرحي أبو العربي في العيد وتهنئهم بالمسرحية وتهنئ الجماهير معهم".

علقت "شاهين" من خلال الفيديو قائله:"بجد أسعدتنا وعملتلنا عيد من خلال العرض الرائع والمحترم،ضحكت من قلبي واتبسط واعطيتوا معني ورساله هادفه وجميله في حب مصر والتفاني ليها".

المسرحية بطولة هاني رمزي، وداليا البحيري، وأحمد فتحي، ومحمد جمعة، وحجاج عبد العظيم، وليلى عز العرب، وعمرو عبدالعزيز، ونخبة من الشاب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، والعمل من إخراج تامر كرم، وتأليف محسن رزق، وإنتاج شركة "Sea Cinema" و"تي كا برودكشن" للمنتج تامر كرم.

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