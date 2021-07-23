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السيسي: "مفيش موضوع بيتعمل في الدولة إلا لما بكون شايفه" (فيديو)

الجمعة 23/يوليو/2021 - 06:17 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على متابعته لجميع المشروعات التي تتم في مصر، قائلًا "مفيش موضوع في الدولة المصرية بيتعمل إلا لما بكون شايفه كويس".

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته على هامش تفقده أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معًا نبني المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة "من النادر لما نجد ناس تقدر تحقق لنا كل اللي إحنا عايزينه".

وأضاف: "أنا متابع حاجتي كويس، ويا إيهاب مفيش موضوع في الدولة المصرية يتعمل إلا لما بكون شايفه كويس على قدر ما بقدر ولما بلاقي حاجة معرفهاش، بجيب المتخصصين يجي يقولنا رأيه علشان فنيًا يكون هو أولى بالكلام وأولى بالمتابعة".


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