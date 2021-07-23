موعد مباراة الأهلي أمام الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.









ستلعب مواجهة الأهلي ضد الإنتاج الحربي، على ملعب القاهرة الدولي، يوم الأحد المقبل الموافق 25 يوليو الحالي، في السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.









جدير بالذكر أن يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 54 نقطة من 24 مباراة، بفارق سبع نقاط عن الزمالك المتصدر صاحب الـ 61 نقطة، وللمارد الأحمر 3 مباريات مؤجلة.









وفي المقابل يأتي الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة، بعد فوزه خلال 3 مباريات، وتعادل في 10 لقاءات، وخسر في 14 مواجهة.



