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فاشينيستا شهيرة تهاجم الممثلين اللبنانيين... ما السبب؟

الجمعة 23/يوليو/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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هاجمت الفاشينستا اللبنانية يمنى خوري المعروفة بلقب "الدكتور يومي"، عدد من الممثلين اللبنانيين، وذلك بعد مشاركتها في حلقة واحدة من مسلسل "وش تبي بس" المعروض على منصة "شاهد".

حديثها أثار جدلا من قبل رواد شبكات التواصل الاجتماعي، إذ أشاروا إلى أنّ الفاشينستات يتحدثن في كل شيء إلّا في الموضة والجمال، حتى وصلن إلى شؤون الصحة والطب، وأخيراً الفن والدراما.

وقالت يومي في فيديو نشرته: "ما زهقتوا من نفس الممثلين نفس الأبطال كل سنة تشوف المسلسل بفكرة من سنة 2018 لا بكون مسلسل جديد".

وأضافت: "خلاص عطونا شي جديد شوفوا الأجانب كيف يتعاملوا دايماً بجيبوا وجوه جديدة ووجوه شابة... مش أنا بس في كثير غيري كمان موهوبين وفي كتير بنات حلوين وصغار وعندهم جمهور قوي فليش ما بدّنا نشوف في تنوع في الممثلين ما يكون في بس ست أو سبع ممثلين فقط".

واختتمت كلامها: "معليش يعني أنا لي حق أحكي رأيي كممثلة عظيمة".

يُذكر أنّ مسلسل "وش تبي بس" من بطولة: فيصل العيسى، ريماس منصور، عبد العزيز الفريحي، عماد اليوسف، محمد الشدوخي، أيدا، فهد بن سالم، نجود أحمد، وعبدالرحمن نافع.

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