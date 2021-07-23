شاهد.. السيسي يمازح أحد الضباط: "جيتو في العيد ليه".. ورد غير متوقع

مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحد الضباط المشاركين في مشروع تطوير محور التعمير في محافظة الإسكندرية، قائلًا "جيتو في العيد ليه".



من جانبه رد أحد الضباط على الرئيس السيسي "لينا الفخر يا فندم"، حيث جاء ذلك على هامش تفقده أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معًا نبني المستقبل" بمحافظة الإسكندرية.



وفي ذات السياق قال الرئيس السيسي إن الهدف من إقامة مشروعات تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معًا نبني المستقبل" هو تغيير الواقع في محافظة الإسكندرية.



وأضاف: "أن الطرق والمحاور الجاري إنشاؤها تتم بمواصفات تراعي استدامة كفاءتها واستيعابها لحركة التنقل والمرور مستقبلًا".



وأشار إلى أن هذه المشروعات تصل تكلفتها إلى أكثر من 150 مليار جنيه، موضحًا أن تكلفة إزالة التجاوزات الموجودة على الترع ومحور التعمير بلغت 2 مليار جنيه من أجل إزالة المنشآت الموجودة على حرم الترعة لعمل طريق من أول الإسكندرية إلى البحيرة على طول 75 كيلو متر.

