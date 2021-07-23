عاجل.. مصرع شخصين جراء اشتعال سيارة علي طريق الإسماعيلية الصحراوي (صور)

لقي شخصا ونجله مصرعهما، عصر اليوم الجمعة، جراء اشتعال السيارة الملاكي التي كانوا يستقلونها علي طريق الإسماعيلية ـ السويس الصحراوي ما بين قريتي سرابيوم وأبوسلطان دائرة مركز شرطة فايد.



تلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة تفيد بوقوع حادث اشتعال سيارة ماركة BMW علي طريق الإسماعيلية ـ السويس الصحراوي ما بين قريتي سرابيوم وأبوسلطان دائرة مركز فايد، مما أسفر عن مصرع شخصا ونجله.



وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء الي مكان الحادث للسيطرة علي الحريق، الذي أسفر عن تفحم السيارة تماما، فيما انتقلت ابضا الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وأخطرت النيابة العامة لمعاينة الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، ونقل جثتي المتوفيين الي ثلاجة مستشفي فايد المركزي.

