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فاشينستا سعودية تفجر مفاجأة صادمة... "رسالة غزل لها من زوج إلهام الفضالة!

الجمعة 23/يوليو/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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صدمت الفاشينستا السعودية مودل أش Ash، متابعيها بعدما نشرت رسالة إعجاب تلّقتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام" من الفنان الكويتي شهاب جوهر الذي أعلن زواجه من مواطنته الفنانة إلهام الفضالة.

وقالت في مقطع فيديو: "وصلتني ع البرايفت رسالة من شخصية مسوية شوشرة حالياً فقلت اوريكم اللي شفته، يصدمكم شوي صدمة كبيرة".

وأضافت: "عاد مدري كان هذا أيام الزواج ولا أيام قصة الحب، شكله كان يدور على عروسة حلوة وصغيرة".

وأوضحت خلال عرض الفيديو أنّ الرسالة بعثها جوهر منذ حوالي 7 أشهر، وجاء فيها رسم (إيموجي) وردة وكلمة: "منورة".

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