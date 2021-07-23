بعد راموس وحكيمي ودوناروما.. باريس سان جيرمان يستعد لضم «صفقة القرن»





يبدو أن نادي باريس سان جيرمان بقيادة القطري ناصر الخليفي، لا يكل ولا يمل من إبرام الصفقات الكبرى، فبعد التعاقد مع سيرجيو راموس ودوناروما وفينالدوم وأشرف حكيي، هاهو يقترب من الحصول على خدمات واحد من أفضل اللاعبين في العالم لينضم إلى صفوف الفريق الباريسي.





ويسعي باريس سان جيرمان لضم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في حال فشل النادي الإنجليزي في تجديد عقد اللاعب، خصوصًا أنه الموسم الأخير المتبقي من عقد بوجبا مع الفريق الإنجليزي، مما يسمح للفريق الاستفادة من صفقة اللاعب هذا الموسم، تجنباً لخسارته أو الانتقال مجانًا الموسم المقبل.





ووفقًا لصحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية : رفض بوجبا عرض جديد لتجيد عقده مقابل 350,000 يورو أسبوعيًا، كما أشارت الصحيفة إلى أن اليونايتد يريد بيع اللاعب مقابل 60 مليون يورو.





ورحب الهولندي جورجينيو فينالدوم المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الباريسي باللعب بجانب بوجبا، معبراً عنه أنه واحد من أفضل لاعبي الوسط في العالم.





وقال اللاعب الهولندي : “أريد أن يكون بوجبا معنا، هو رائع، لقد لعبت ضده عدة مرات، يا له من لاعب".





وتابع: “لو سألت أي لاعب من أي فريق آخر اذا كان يريد ضم بوجبا معه، الجميع سيقول نعم لأنه لاعب استثنائي، مليئ بالإمكانيات".





واختيم فينالدوم تصريحاته قائلاً: “هو لديه كل شئ، هو واحد من أفضل لاعبي الوسط في العالم.”