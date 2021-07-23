السيسي: "شوفت ناس بتردم على المزارع السمكية.. والكلام ده مش هيحصل تاني" (فيديو)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة أن يشعر المواطنين في المناطق التي تقوم الدولة بتطويرها بأن يد الدولة فيها، وأنه سيتم محاسبة المخطئين.



وقال "السيسي" خلال كلمته على هامش تفقده أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معًا نبني المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة: "بحيرة كينج مريوط يتم تطهيرها بشكل كامل ويجب أن يبقى الناس منتبهين لذلك".



وأضاف: "لأني شوفت وأنا جاي بالطيارة ناس على المزارع السمكية بتردم، الكلام ده مش هيحصل تاني، لازم يكون فيه توافق وفهم مشترك للأساس الذي نتحرك عليه، إحنا بنرجع كل شيء لأصله، لازم نراجع التخطيط العمراني ووزارة الإسكان عليها أن تعطي الخبرة والمشورة اللازمة لإعادة تنظيم الأراضي، أنا مش حاسس أن يد الدولة موجود في التخطيط، ولكن لا أقصد بذلك أن أقول إن فيه حد مقصر".

