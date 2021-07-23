Advertisements

السيسي: "شوفت ناس بتردم على المزارع السمكية.. والكلام ده مش هيحصل تاني" (فيديو)

الجمعة 23/يوليو/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة أن يشعر المواطنين في المناطق التي تقوم الدولة بتطويرها بأن يد الدولة فيها، وأنه سيتم محاسبة المخطئين.

وقال "السيسي" خلال كلمته على هامش تفقده أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معًا نبني المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة: "بحيرة كينج مريوط يتم تطهيرها بشكل كامل ويجب أن يبقى الناس منتبهين لذلك".

وأضاف: "لأني شوفت وأنا جاي بالطيارة ناس على المزارع السمكية بتردم، الكلام ده مش هيحصل تاني، لازم يكون فيه توافق وفهم مشترك للأساس الذي نتحرك عليه، إحنا بنرجع كل شيء لأصله، لازم نراجع التخطيط العمراني ووزارة الإسكان عليها أن تعطي الخبرة والمشورة اللازمة لإعادة تنظيم الأراضي، أنا مش حاسس أن يد الدولة موجود في التخطيط، ولكن لا أقصد بذلك أن أقول إن فيه حد مقصر".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المزارع السمكية الفجر السيسي

أخبار تهمك

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

ليس ديانج.. نجم الأهلي يتلقى عروض إيطالية وألمانية

منذ أقل من ساعتين

محمود الخطيب يُفجر مفاجأة كبرى لنجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ يوم

وزارة التموين تصدر بيان رسمي حول قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق مثير من ديباي بعد الانضمام إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. انفصال أحمد سعد عن خطيبته

منذ ساعة و 24 دقيقة

موعد مباراة الأهلي أمام الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز

منذ ساعة و 23 دقيقة

بعد راموس وحكيمي ودوناروما.. باريس سان جيرمان يستعد لضم «صفقة القرن»

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي أم الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عن بطل الدوري حال التساوي في النقاط

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هداف الأهلي السابق

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يومين

عاجل - موسيماني يطالب بتجهيز هذا اللاعب بأقصي سرعة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موضوعات متعلقة

شاهد.. ما قاله السيسي عن قطر في منتدى شباب العالم

"لا نقبل التعدي على مستقبل أولادنا".. أبرز تصريحات "السيسي" خلال افتتاح "بشائر الخير2"

"أنا ضد الفوضى والإهمال".. رسائل "السيسي" للمصريين خلال افتتاح مشروع صوب الزراعية

ننشر نص كلمة السيسي خلال فعالية افتتاح 1300 صوبة زراعية بقطاع محمد نجيب

متحدث البرلمان: السيسي بعث رسائل عاجلة لمؤسسات الدولة لاستعادة الحقوق والأراضي المنهوبة

تامر حسني يعلق على الالتزام بالبقاء في المنازل: "فرصة للتقرب من ربنا"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:28 م

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

04:10 م

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

05:46 م

بعد راموس وحكيمي ودوناروما.. باريس سان جيرمان يستعد لضم «صفقة القرن»

06:35 م

عاجل.. انفصال أحمد سعد عن خطيبته

06:27 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان