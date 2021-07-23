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السيسي: "البلد تعبت.. وعلينا التحول لدولة بصمتها موجودة" (فيديو)

الجمعة 23/يوليو/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذه البلد تعرضت إلى الكثير من المشاكل على مدى السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنهم تصوروا أن هناك بعض المشاكل التي ليس لها حلول.

وقال "السيسي" خلال كلمته على هامش تفقده أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معًا نبني المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة: "يجب أن نتحول من حالة الناس التي تتصرف بدون تنظيم أو تخطيط إلى دولة بتشتغل وبصمتها موجودة".

وأضاف "أنا شوفت قد ايه البلد تعبت نتيجة إننا كمسئولين ولا أقصد الحكومة الحالية أو السابقة، ولكننا على مدى السنوات الماضية تصورنا أن هناك بعض المشاكل بدون حلول، وكان علينا أن نمسك كل منطقة على بعضها وهذا سيكلف الدولة 150 مليار جنيه وهذا تقريبًا ما يحتاجه كل قطاعات الدولة، وحياة كريمة مش بعيدة عن ده".

وتابع "مشكلة ردم المزارع السمكية لابد أن تكون من اختصاص المحافظة والزراعة والري، ولابد أن يكون هناك مسئول لمتابعة أحوال البحيرات، ومن الممكن أن تقوم وزارة الدفاع بتوفير طائرات لرؤية هذه المنشآت، إحنا بنشتغل علشان نغير حال البلد".


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