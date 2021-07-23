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تكريم عدد من أسر ضحايا كورونا بالأقصر

الجمعة 23/يوليو/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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كرم قيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، عدد من أفراد أسر ضحايا فيروس كورنا، وذلك خلال ختام الدورة الكروية لجيش مصر الأبيض، والتي تم تنظيمها بمركزي شباب الحسينات والطود، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الأقصر.


وحضر ختام الدورة اشرف رشاد الشريف زعيم الاغلبية بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والدكتور محمد العماري امين حزب مستقبل وطن بالأقصر، والدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود وحفني بركات وكيل وزارة الشباب بالأقصر وعدد من اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والعديد من الشخصيات العامة والقيادية بمحافظة الأقصر، وعدد من قيادات الهيئات الشبابية والرياضية والصحية بالمحافظة.


ووزع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وقيادات الحزب بالأقصر جوائز الدورة علي الفرق الفائزة كما قاموا بتكريم عدد من افراد الفرق والاطقم الطبية بالأقصر واسر شهداء ضحايا فيروس كورونا والتي تم اهداء الدورة لهم.

وتسلم مركز شباب الزهراء كأس البطولة لدورة جيش مصر الأبيض، بعد فوزه في المبارة النهائية على مركز شباب أرمنت الحيط.
تكريم عدد من أسر ضحايا كورونا بالأقصر
تكريم عدد من أسر ضحايا كورونا بالأقصر
تكريم عدد من أسر ضحايا كورونا بالأقصر
تكريم عدد من أسر ضحايا كورونا بالأقصر
تكريم عدد من أسر ضحايا كورونا بالأقصر
تكريم عدد من أسر ضحايا كورونا بالأقصر
تكريم عدد من أسر ضحايا كورونا بالأقصر
تكريم عدد من أسر ضحايا كورونا بالأقصر
تكريم عدد من أسر ضحايا كورونا بالأقصر
تكريم عدد من أسر ضحايا كورونا بالأقصر

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