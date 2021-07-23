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السيسي: النقل أكثر وزارة أخذت مخصصات خلال 3 سنوات (فيديو)
الجمعة 23/يوليو/2021 - 06:58 م
شيماء حسن
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن وزارة النقل أكثر وزارة أخذت مخصصات مالية خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأضاف "السيسي" خلال كلمته على هامش تفقده أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معًا نبني المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة: "كل قطاع هندخل فيه، وهنشوف الري عايز إيه، الزراعة عايزة إيه، الصحة عايزة إيه".
وأشار إلى أنه كان من المقرر أن يتم تأجيل تطوير الطرق من أربع إلى خمس سنوات، مستطردًا: "ولكن لا إحنا هنعملها الآن بحيث نطلع من هذه المنطقة ونكون حلينا كل هذه المسائل".
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