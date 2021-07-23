Advertisements

فريق من النيابة ينتقل لمعاينة جثة سيدة متوفية بالتجمع

الجمعة 23/يوليو/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة جثة سيدة متوفية داخل عقار باحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول أن الجثة لراقصة أجنبية.

وكشفت تحقيقات وتحريات المباحث أن الجثة تعود لفتاة تحمل جنسية أحدى دول جنوب شرق أسيا وعمرها 26 سنة، وتعمل راقصة بالفنادق العائمة.


واشارت أن الجثة لا توجد بها أى أصابات ظاهرية وعثر عليها بجوار أسانسير بالطابق الخامس الذى عثر على جثتها بداخلة ويقوم رجال الأمن بتفريغ كاميرات المراقبة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.


وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الجمعة، على جثة سيدة داخل عقار سكنى بمنطقة التجمع الأول. تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من الأهالى بوجود جثة داخل عقار بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور أنتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة وجارى تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث ورجحت التحريات وجود شبهة جنائية. وتم أتخاذ كافة الأجراءات القانونية اللأزمة.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي أمام الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ يوم

ليس ديانج.. نجم الأهلي يتلقى عروض إيطالية وألمانية

منذ أقل من ساعتين

تعليق مثير من ديباي بعد الانضمام إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد راموس وحكيمي ودوناروما.. باريس سان جيرمان يستعد لضم «صفقة القرن»

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يومين

الأهلي أم الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عن بطل الدوري حال التساوي في النقاط

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هداف الأهلي السابق

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انفصال أحمد سعد عن خطيبته

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

منذ أقل من نصف ساعة

محمود الخطيب يُفجر مفاجأة كبرى لنجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يطالب بتجهيز هذا اللاعب بأقصي سرعة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

وزارة التموين تصدر بيان رسمي حول قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

النيابة تعاين موقع مقتل مسنة ذبحا بفيلا في التجمع

النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة مسنة عثر عليها مذبوحة بالتجمع

النيابة تأمر بسرعة بضبط وإحضار المتهم بذبح مسنة في التجمع

النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهم بقتل مسنة التجمع

النيابة تأمر بضبط المتهمين في واقعة قتل بودي جارد بالتجمع الخامس

العثور جثة سيدة داخل شقة بمنطقة التجمع الأول

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:28 م

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

04:10 م

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

05:46 م

بعد راموس وحكيمي ودوناروما.. باريس سان جيرمان يستعد لضم «صفقة القرن»

06:35 م

عاجل.. انفصال أحمد سعد عن خطيبته

06:27 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان