فريق من النيابة ينتقل لمعاينة جثة سيدة متوفية بالتجمع

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة جثة سيدة متوفية داخل عقار باحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول أن الجثة لراقصة أجنبية.



وكشفت تحقيقات وتحريات المباحث أن الجثة تعود لفتاة تحمل جنسية أحدى دول جنوب شرق أسيا وعمرها 26 سنة، وتعمل راقصة بالفنادق العائمة.





واشارت أن الجثة لا توجد بها أى أصابات ظاهرية وعثر عليها بجوار أسانسير بالطابق الخامس الذى عثر على جثتها بداخلة ويقوم رجال الأمن بتفريغ كاميرات المراقبة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.





وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الجمعة، على جثة سيدة داخل عقار سكنى بمنطقة التجمع الأول. تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من الأهالى بوجود جثة داخل عقار بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور أنتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة وجارى تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث ورجحت التحريات وجود شبهة جنائية. وتم أتخاذ كافة الأجراءات القانونية اللأزمة.





