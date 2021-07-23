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تعليق مثير من ديباي بعد الانضمام إلى برشلونة

الجمعة 23/يوليو/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعرب المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، عن سعادته بالانضمام إلى صفوف برشلونة، مشيراً إلى أنه كان يحلم منذ الصغر بالانضمام إلى النادي الكاتالوني، وذلك خلال تقديمه لوسائل الإعلام على أرضية ملعب الكامب نو.


وقال ديباي خلال مؤتمر تقديمه مع برشلونة، بعد الانضمام إليه حتى عام 2023: "من الرائع بالنسبة لي التواجد في برشلونة، أي شخص يعرف مدى أهمية هذا النادي على الصعيد العالمي".


وأكد اللاعب أنه سيسعى لتقديم أفضل ما لديه، خاصة أنه يعمل تحت إمرة المدير الفني رونالد كومان، الذي وضع ثقته فيه منذ البداية، وطالب بالتعاقد معه منذ توليه قيادة الفريق الكاتالوني، بعد أن تولى تدريبه لفترة في منتخب هولندا.


وعن اللاعب إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قال: "اللعب إلى جانب ميسي يعد حلماً بالنسبة لي، هو أسطورة وأفضل لاعب في العالم، لديه مهارات رائعة وأنا من ضمن مشجعيه، أي لاعب في العالم يتمنى اللعب إلى جانبه".


وأشار المهاجم الهولندي إلى أن أزمة سقف الرواتب وتأخر قيده لا تقلقه، خاصة أن الأمر بين يدي الإدارة وتسعى لحله في أقرب فرصة.


ومن جانبه، أشاد رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، بنجم البرسا لجديد، ووصفه باللاعب "الذي يتمتع بشخصية قوية داخل الملعب وخارجه"، مشيراً إلى أن الفريق الكاتالوني يحتاج نجوم بحجم ديباي، وأن اللاعب قد وافق على الانتقال إلى البرسا بشكل سريع، وأبدى رغبة كبيرة في اللعب بين صفوف فريق منذ البداية. 

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