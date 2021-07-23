محمود الخطيب يُفجر مفاجأة كبرى لنجم الأهلي

قررت إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي تجديد عقد صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين إضافيين.





وجاء ذلك بناء على طلب موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، بعد أن تألق اللاعب خلال الفترة الأخيرة بعد أن حصل اللاعب على فرصة المشاركة مع الفريق الأحمر.





ومن المنتظر أن يتم تعديل عقد اللاعب عقب العودة من اولمبياد طوكيو المقامة حاليا باليابان، على أن ينتهي بنهاية 2024.





وتعادل الأهلي مع البنك بهدف لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



