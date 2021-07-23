Advertisements

محمود الخطيب يُفجر مفاجأة كبرى لنجم الأهلي

الجمعة 23/يوليو/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
Advertisements
قررت إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي تجديد عقد صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين إضافيين. 

وجاء ذلك بناء على طلب موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، بعد أن تألق اللاعب خلال الفترة الأخيرة بعد أن حصل اللاعب على فرصة المشاركة مع الفريق الأحمر. 

ومن المنتظر أن يتم تعديل عقد اللاعب عقب العودة من اولمبياد طوكيو المقامة حاليا باليابان، على أن ينتهي بنهاية 2024.

وتعادل الأهلي مع البنك بهدف لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هداف الأهلي السابق

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تعليق مثير من ديباي بعد الانضمام إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

بعد راموس وحكيمي ودوناروما.. باريس سان جيرمان يستعد لضم «صفقة القرن»

منذ ساعة و 19 دقيقة

وزارة التموين تصدر بيان رسمي حول قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 7 ساعات

محمود الخطيب يُفجر مفاجأة كبرى لنجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

منذ أقل من نصف ساعة

موعد مباراة الأهلي أمام الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يطالب بتجهيز هذا اللاعب بأقصي سرعة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. انفصال أحمد سعد عن خطيبته

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأهلي أم الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عن بطل الدوري حال التساوي في النقاط

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يومين

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ليس ديانج.. نجم الأهلي يتلقى عروض إيطالية وألمانية

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:28 م

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

04:10 م

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

05:46 م

بعد راموس وحكيمي ودوناروما.. باريس سان جيرمان يستعد لضم «صفقة القرن»

06:35 م

عاجل.. انفصال أحمد سعد عن خطيبته

06:27 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان