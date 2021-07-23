أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 23-7-2021 في السوق المحلي المصري

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة، الموافق الـ23 من يوليو 2021 بين الـ725 جنيهاً والـ850 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.





أسعار الأسمنت





وارتفت أسعار الأسمنت للمستهلك منذ الأسبوع الماضي، حيث تراوحت الأسعار بين 900 و1000 جنيه للطن، بحسب شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة.





أسعار الأسمنت زأجازة عيد الأضحى





واستقرت أسعار الأسمنت خلال أجزة عيد الأضحى المبارك 2021، نتيجة لقلة الطلب، التي انتابت الأسواق بسبب هذه المناسبة، ومع تقدم 23 شركة أسمنت بطلب خفض الطاقات الإنتاجية للسوق المحلية.





ارتفاع أسعار الأسمنت





وشهدت في أسعار الأسمنت زيادة في السوق المحلي المصري قبل عيد الأضحى المبارك، بواقع 50 و100 جنيه للطن.





أسعار الأسمنت وسعر الشيكارة





ووصلت سعر شيكارة الأسمنت إلى 50 جنيها، لتبقى أسعار الأسمنت الـ900 والألف جنيهه مصري للطن بالنسبة للمستهلك، بينما يبقى سعر الطن بأرض المصنع عند الـ850 جنيها.



