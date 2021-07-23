Advertisements

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 23-7-2021 في السوق المحلي المصري

الجمعة 23/يوليو/2021 - 07:03 م
أسعار الأسمنت
أسعار الأسمنت
Advertisements
سجلت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة، الموافق الـ23 من يوليو 2021 بين الـ725 جنيهاً والـ850 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

أسعار الأسمنت 

وارتفت أسعار الأسمنت للمستهلك منذ الأسبوع الماضي، حيث تراوحت الأسعار بين 900 و1000 جنيه للطن، بحسب شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الأسمنت زأجازة عيد الأضحى

واستقرت أسعار الأسمنت خلال أجزة عيد الأضحى المبارك 2021، نتيجة لقلة الطلب، التي انتابت الأسواق بسبب هذه المناسبة، ومع تقدم 23 شركة أسمنت بطلب خفض الطاقات الإنتاجية للسوق المحلية.

ارتفاع أسعار الأسمنت

وشهدت في أسعار الأسمنت زيادة في السوق المحلي المصري قبل عيد الأضحى المبارك، بواقع 50 و100 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت وسعر الشيكارة

ووصلت سعر شيكارة الأسمنت إلى 50 جنيها، لتبقى أسعار الأسمنت  الـ900 والألف جنيهه مصري للطن بالنسبة للمستهلك، بينما يبقى سعر الطن بأرض المصنع عند الـ850 جنيها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أسعار الأسمنت للمستهلك أسعار الأسمنت في مصر أسعار الأسمنت في السوق المحلي أسعار الأسمنت بأرض المصنع أسعار الأسمنت اليوم أسعار الأسمنت أجازة عيد الاضحى

أخبار تهمك

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هداف الأهلي السابق

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يومين

وزارة التموين تصدر بيان رسمي حول قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تعليق مثير من ديباي بعد الانضمام إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

ليس ديانج.. نجم الأهلي يتلقى عروض إيطالية وألمانية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - موسيماني يطالب بتجهيز هذا اللاعب بأقصي سرعة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. انفصال أحمد سعد عن خطيبته

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي أم الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عن بطل الدوري حال التساوي في النقاط

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي أمام الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز

منذ ساعة و 23 دقيقة

بعد راموس وحكيمي ودوناروما.. باريس سان جيرمان يستعد لضم «صفقة القرن»

منذ ساعة و 16 دقيقة

محمود الخطيب يُفجر مفاجأة كبرى لنجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الأسمنت اليوم السبت 28-12-2019 في السوق المصري

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 7-4-2020.. الشعبة تؤكد استقرار السوق

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 8-4-2020 في السوق المحلي

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 9-4-2020

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 10-4-2020

أسعار الأسمنت اليوم السبت 11-4-2020 بعد خفض أسعار البنزين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:28 م

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

04:10 م

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

05:46 م

بعد راموس وحكيمي ودوناروما.. باريس سان جيرمان يستعد لضم «صفقة القرن»

06:35 م

عاجل.. انفصال أحمد سعد عن خطيبته

06:27 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان