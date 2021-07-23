Advertisements

تقرير يكشف انتهاكات أردوغان المستمرة في تركيا

الجمعة 23/يوليو/2021 - 07:12 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
 
  قبيل ساعات من جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، ارتكبت أنقرة انتهاكا جديدا للقرارات الأممية بشأن البلاد.

 

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، جلسة رفيعة المستوى حول المسار السياسي في ليبيا -الواقعة تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والصادر بحقها قرارات تمنع تصدير السلاح والتدريب العسكري.

 

ورصد موقع "إيتاميل رادار" الإيطالي، المتخصص في الرصد الجوي العسكري، رحلتين من القوات الجوية التركية إلى قاعدة الوطية الليبية.


 
 

ويقول الموقع إن طائرتين من طراز إيرباص A400M (رقم 17-0080 / 17-0078 - رمز الاتصال TUAF221 / 222) انطلقتا من أنقرة وإسطنبول في على التوالي متجهتين إلى قاعدة الوطية الأربعاء، ثم غادرتا بعد نحو ساعتين.


 
 

وفي السياق ذاته تؤكد قوات البحرية الليبية أنها أثناء خروج دورية تابعه للقوات البحرية شرق مدينة بنغازي تم العثور علي مركب "يخت" يرسو داخل المياه الإقليمية الليبية مقابل ساحل منطقة "المبني " يحمل العلمين الأمريكي والتركي وليس على متنه أحد.


 
 

وتستمر أنقرة في تحدي إرادة الليبيين والقرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، من خلال الرحلات الجوية المحملة بالمرتزقة والضباط الأتراك وشحنات السلاح والسيطرة على قواتعد عسكرية وتدريب المليشيات.


 
 

وتحفظت تركيا على بند إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا خلال مؤتمر "برلين2" في الوقت الذي أعلن فيه وزراء خارجية الدول المعنية بليبيا تمسكا دوليا كاملا بانسحاب المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، والمضي قدما في مسار انتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل.

 

كما جندت أنقرة أكثر من 18 ألف مرتزق سوري، أعيد أغلبهم بعد انتهاء عقودهم، إضافة إلى 10 آلاف إرهابي من جنسيات أخرى بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، قتل منهم 496، حسب بيانات سابقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

أخبار تهمك

الأهلي أم الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عن بطل الدوري حال التساوي في النقاط

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ يوم

عاجل.. انفصال أحمد سعد عن خطيبته

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يومين

موعد مباراة الأهلي أمام الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز

منذ ساعة و 26 دقيقة

محمود الخطيب يُفجر مفاجأة كبرى لنجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

منذ أقل من نصف ساعة

وزارة التموين تصدر بيان رسمي حول قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يطالب بتجهيز هذا اللاعب بأقصي سرعة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

ليس ديانج.. نجم الأهلي يتلقى عروض إيطالية وألمانية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هداف الأهلي السابق

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد راموس وحكيمي ودوناروما.. باريس سان جيرمان يستعد لضم «صفقة القرن»

منذ ساعة و 19 دقيقة

تعليق مثير من ديباي بعد الانضمام إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:28 م

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

04:10 م

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

05:46 م

بعد راموس وحكيمي ودوناروما.. باريس سان جيرمان يستعد لضم «صفقة القرن»

06:35 م

عاجل.. انفصال أحمد سعد عن خطيبته

06:27 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان