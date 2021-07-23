عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

ترفض لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح التعاقد مع الأوروجواياني جاستين سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.









ورغم تمسك الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر لضم سيرينو إلا أن لجنة التخطيط ترفض التعاقد مع اللاعب بسبب عامل السن الذي تخطى ال30 عاما وصعوبة تسويقه مستقبلا.









ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية خلال الأيام القادمة في جلسة بين موسيماني وإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.









وتعادل الأهلي مع البنك بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.







