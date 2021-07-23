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الأرجنتين: نقص إمدادات لقاحات كورونا جعلنا فى «وضع حرج للغاية»

الجمعة 23/يوليو/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
وكالات
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 اشتكت الحكومة الأرجنتينية لروسيا من التأخير في تسليم شحنة لقاحات  "سبوتنيك في" المضادة لفيروس كورونا، قائلة إن نقص الإمدادات جعل الدولة في "وضع حرج للغاية"، مما يعرض الحكومة للخطر، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وكتبت سيسيليا نيكوليني، مستشارة الرئيس ألبرتو فرنانديز، في رسالة بريد إلكتروني بتاريخ السابع من يوليو تقول إن روسيا لم تفِ بالتزاماتها بتقديم شحنة الجرعة الثانية من لقاح سبوتنيك في.

وتحذر الرسالة الإلكترونية، التي نقلتها صحيفة "لا ناسيون" لأول مرة أمس الخميس، السلطات الروسية من أن النقص "يترك لنا خيارات قليلة للغاية لمواصلة الكفاح من أجلكم ومن أجل هذا المشروع!".

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