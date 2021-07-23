سميرة سعيد بأحدث إطلالاتها عبر إنستجرام

فاجأت الفنانة سميرة سعيد ، جمهورها بظهورها بإطلالة مميزة حيث نشرت عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "، مجموعة صور لها من خلال كليبها الأخير "Mon Cheri".



وظهرت "سميرة " بإطلالة كلاسيكية قديمة،حيث ارتدت فستان أنيق وقفاز، وعبر الجمهور عن إعجابهم بها من خلال خاصية التعليقات.



الكليب من إنتاج مشترك بين سميرة سعيد ومحمد رشيدي والذي تتعاون معه في شراكة إنتاج ثلاث أعمال جديدة من ألبومها الجديد "انسان آلي" ومن المقرر إطلاقها على التوالي خلال الأيام القليلة القادمة عقب الانتهاء من تصويرها. تعاونت "الديفا" في ألبومها الجديد مع عدد من أشهر صناع الأغنيه من الملحنين "بلال سرور" و"محمد حمزه" ومن الشعراء "محمد القياتي" و "شادي نور" و من الموزعين "هاني يعقوب" و"هاني ربيع".