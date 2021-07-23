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سيرين عبدالنور في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الجمعة 23/يوليو/2021 - 07:46 م
بوابة الفجر
منار داود
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نشرت الفنانة سيرين عبدالنور عدة صور لها ،عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بلوك جديد.

ارتدت "سيرين" فستان باللون الابيض،ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها وعلقت على الصوره قائلًا:"حكمه أعجبتني تعيش الأغنام طوال حياتها ثم يأكلها الراعي من علي حذر ممن تمنحه الثقه وتظنه صديقك وهو عدوك".

والجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنانة سيرين عبدالنور "دور العمر"، وتشارك بطولته الإعلامي والممثل اللبناني ​عادل كرم​ ونخبة من الممثلين ، وهو من إخراج ​سعيد الماروق​، وسيناريو وحوار ​ناصر فقيه​.

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