تعرف علي موعد طرح فيلم "موسي" بدور العرض السينمائية

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تعرف علي موعد طرح فيلم "موسي" بدور العرض السينمائية
الجمعة 23/يوليو/2021 - 07:47 م
منار داود
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نشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز صوره له من كواليس فيلم موسي،عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
علق "كريم" على الصورة قائلاً:"11 أغسطس في كل السينمات".
والفيلم تم تأجيل موعد عرضه إلى هذا الموعد بسبب عدم انتهاء أعمال الجرافيك الخاصة بالفيلم، ولرغبة صناعه في الابتعاد عن زخم أفلام موسم عيد الأضحى.
فيلم"موسى" بطولة: كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، أحمد حاتم،
وشارك في إنتاجه شركتي سينرجى فيلمز، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، والتوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم.
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