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تعرف علي موعد طرح فيلم "موسي" بدور العرض السينمائية

الجمعة 23/يوليو/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر
منار داود
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نشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز صوره له من كواليس فيلم موسي،عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علق "كريم" على الصورة قائلاً:"11 أغسطس في كل السينمات".

والفيلم تم تأجيل موعد عرضه إلى هذا الموعد بسبب عدم انتهاء أعمال الجرافيك الخاصة بالفيلم، ولرغبة صناعه في الابتعاد عن زخم أفلام موسم عيد الأضحى.

فيلم"موسى" بطولة: كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، أحمد حاتم،
وشارك في إنتاجه شركتي سينرجى فيلمز، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، والتوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم.

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