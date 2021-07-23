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أعلى وأقل سعر.. تعرف على أسعار الدولار في مصر اليوم
الجمعة 23/يوليو/2021 - 06:43 م
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تواصل أسعار الدولار في مصر مع تعطل البنوك في رابع أيام عيد الأضحي المبارك اليوم الجمعة 23 يوليو 2021، استقرارها، بعد أن أعلن البنك المركزي عن عمل البنوك الأحد الماضي على عكس باقى الوزارات والهيئات الحكومية التى بدأت أجازتها من يوم السبت الماضي بقرار رئاسي وجاءت الأسعار على النحو التالي:
وسجل الدولار أعلى سعر للشراء في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) بقيمة 15.64 جنيها، في الوقت الذي استقر الدولار في بنك مصر عند أقل سعر للبيع مسجلاً 15.69 جنيها.
سعر الدولار اليوم في مصر:
سعر الدولار في البنك المركزي
15.64 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
15.64 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك عودة
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
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