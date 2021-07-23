Advertisements

بعد ضم سانشو.. تعرف على أغلى الصفقات في تاريخ مانشستر يونايتد «تقرير»

الجمعة 23/يوليو/2021 - 07:55 م
سانشو
سانشو
هايدي يسري
Advertisements

أعلن فريق مانشستر يونايتد اليوم، الجمعة، عن صفقة جديدة من العيار الثقيل، حيث ضم اللاعب “جادون سانشو” القادم من نادي بروسيا دورتموند الألماني.

وانضم اللاعب لمانشستر يونايتد لمدة 5 سنوات، مقابل 73 مليون استرليني، ليصبح ترتيبه الرابع في قائمة أغلي صفقات ضمها فريق مانشستر يونايتد، وهذه ليست المرة الأولي ليخاطر فيها النادي الإنجليزي بمبالغ هائلة مقابل لاعيبة شابة. 

“سانشو” اللاعب الشاب ذو الـ21 عام تألق مع بروسيا دورتموند بشكل كبير، حيث سجل 50 هدف وصنع 64 آخرين خلال المواسم الأربعة مع الفريق الألماني.

ويشتهر الشياطين الحمر بالصفقات مرتقعة التكلفة للكثير من اللاعيبن، مما ساهم بشكل كبير في تألق النادي الإنجليزي خلال السنوات الأخيرة في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، حيث يذكر أن مانشستر يونايتد حصل على لقب الدوري الإنجليزي 20 مرة في تاريخه، بجانب حصوله على لقب دوري أبطال أوروبا 3 مناسبات. 

وسوف نستعرض في هذا التقرير أغلي 10 صفقات في تاريخ النادي الإنجليزي مانشستر يونايتد نقلاً موقع "90 min".

١- عند ذكر قائمة الصفقات الأغلي بالتأكيد سوف يأتي اللاعب الفرنسي المتألق “بول بوجبا” في رأس القائمة گ أغلي صفقة في تاريخ النادي مقابل 89 مليون إسترليني.

بوابة الفجر: هل يفجر بوجبا أزمة في ريال مدريد ؟

٢- “هاري ماجواير” المدافع البارز في الفريق الإنجليزي الذي كان يسعي “سولشاير” الحصول على اللاعب مهما تطلبت الصفقة، وبالفعل حصل عليه النادي مقابل 80 مليون استرليني، وأصبح حالياً كابتن النادي بالرغم من وجوده في النادي أقل من سنتين.

بوابة الفجر: هاري ماجواير: لا نفكر في وداع دوري أبطال أوروبا
 
٣- “روميلو لوكاكو” بعد تألقه الواضح مع نادي ايفرتون ، نجح مانشستر يونايتد في ضم المهاجم “البليجكي مقابل 75 مليون إسترليني، ولكن فقد شعبيته بعد إقالة مورينيو وانضم إلى إنتر الصيف التالي.

بوابة الفجر: لوكاكو أول طلبات كونتي في إنتر ميلان
 
٤- “جادون سانشو” الذي أنضم اليوم للشياطين الحمر مقابل 73 مليون إسترليني ويعد من أكثر اللاعبين موهبة في العالم حاليًا. 

بوابة الفجر: تفاصيل عقد سانشو مع اليونايتد

٥- “أنخيل دي ماريا” بعد رحيله من ريال مدريد نجح فريق مانشستر يونايتد في ضم اللاعب في صفقة كانت من الصفقات الثقيلة في هذا الوقت مقابل 59‪,‬7 مليون إسترليني، وحصل علي الرقم التاريخي رقم 7، وكانت بداية اللاعب جيدة ولكن بعد عملية سطو على منزله، وخلاف مع فان جال، رحل اللاعب للفريق الباريسي الصيف التالي.

بوابة الفجر: دي ماريا يكشف كواليس توتر علاقته مع فان خال

٦- “آرون وان بيساكا” بعد تقديم المدافع اداء اكثر من رائع مع فريق كريستال بالاس، كانت عيون الفريق الأحمر على اللاعب الشاب، ثم نجح بعدها في ضمه لصفوف النادي مقابل 50 مليون إسترليني.

آرون وان بيساكا | اندبندنت عربية

٧- البرازيلي “فريد” بعد لحاقه من جانب فريق مانشستر سيتي، اختار اللاعب للعب في صفوف فريق مانشستر يونايتد مقابل 47 مليون إسترليني، وبالرغم من الصعوبات الذي واجهت اللاعب في السنة والنصف الأولي له مع الشياطين الحمر، أصبح الآن جزء لا يتجزأ من خط وسط سولشاير عندما يتعلق الأمر بالمباريات الكبيرة.

بوابة الفجر: فريد: الأجواء في مانشستر يونايتد مختلفة.. وما يحدث للفريق أمر طبيعي

٨- “بورنو فيرنانديز” بعد لحاقه من جانب فريق مانشستر يونايتد لعدة شهور، نجح أخيرًا في ضم اللاعب مقابل 47 مليون استرليني في يناير 2020 ‪ ‬ ومنذ ذلك الحين أصبح تأثيره لا يقاس، مما أدي لمقارنة اللاعب بأسطورة الفريق “ديريك كونتا”.

بوابة الفجر: برونو فيرنانديز لاعب الشهر في مانشستر يونايتد
 
٩- “نيمانيا ماتيتش” كان الشياطين الحمر بحاجة شديدة لمركز خط وسط في عام 2017، لذلك قرر مورينيو تجديد عقد اللاعب مقابل 40 مليون إسترليني، واللاعب الصربي يقدم اداء جيد خلال وقته مع الشياطين الحمر، وجدد عقده حديثاً حتي موسم 2023.

بوابة الفجر: ماتيتش يثير حالة من الغضب داخل مانشستر يونايتد

‪١٠- “خوان ماتا"، بعد أن فقدت حظوظه في تشيلسي بقيادة جوزيه مورينيو، تم إحضار خوان ماتا من قبل ديفيد مويس للمساعدة في تعزيز موسم يونايتد مقابل 37,1 مليون إسترليني، لقد كان هناك منذ ذلك الحين وعلى الرغم من أنه لم يحرق العالم كما فعل في ستامفورد بريدج ، فقد كان ناجحًا نسبيًا

اليمن العربي | خوان ماتا يقترب من الأنتقال لفناربخشة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد ماتيتش ماتا لوكاكو صفقات مانشستر يونايتد سانشو بوجبا أغلي الصفقات

أخبار تهمك

عاجل.. انفصال أحمد سعد عن خطيبته

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

منذ 35 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يومين

تعليق مثير من ديباي بعد الانضمام إلى برشلونة

منذ ساعة

بعد راموس وحكيمي ودوناروما.. باريس سان جيرمان يستعد لضم «صفقة القرن»

منذ ساعة و 28 دقيقة

موعد مباراة الأهلي أمام الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز

منذ ساعة و نصف

وزارة التموين تصدر بيان رسمي حول قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ يوم

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هداف الأهلي السابق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يطالب بتجهيز هذا اللاعب بأقصي سرعة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

محمود الخطيب يُفجر مفاجأة كبرى لنجم الأهلي

منذ ساعة

ليس ديانج.. نجم الأهلي يتلقى عروض إيطالية وألمانية

منذ ساعتين

الأهلي أم الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عن بطل الدوري حال التساوي في النقاط

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ثورة مانشستر يونايتد.. تعرف على الصفقات القادمة

برشلونة يسابق الزمن لحسم صفقة نجم مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يقترب من ضم نجم نيوكاسل

خطوة وحيدة تفصل مانشستر يونايتد عن التعاقد مع المدافع الأغلي في العالم

مانشستر يونايتد يستعد لضم اللاعب الأعلى راتب في تاريخ البريميرليج

بعد أشهر من المحادثات السرية.. مانشستر يونايتد يحسم صفقة مميزة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:28 م

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

04:10 م

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

05:46 م

بعد راموس وحكيمي ودوناروما.. باريس سان جيرمان يستعد لضم «صفقة القرن»

06:35 م

عاجل.. انفصال أحمد سعد عن خطيبته

06:27 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان