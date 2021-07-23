بعد ضم سانشو.. تعرف على أغلى الصفقات في تاريخ مانشستر يونايتد «تقرير»





أعلن فريق مانشستر يونايتد اليوم، الجمعة، عن صفقة جديدة من العيار الثقيل، حيث ضم اللاعب “جادون سانشو” القادم من نادي بروسيا دورتموند الألماني.





وانضم اللاعب لمانشستر يونايتد لمدة 5 سنوات، مقابل 73 مليون استرليني، ليصبح ترتيبه الرابع في قائمة أغلي صفقات ضمها فريق مانشستر يونايتد، وهذه ليست المرة الأولي ليخاطر فيها النادي الإنجليزي بمبالغ هائلة مقابل لاعيبة شابة.





“سانشو” اللاعب الشاب ذو الـ21 عام تألق مع بروسيا دورتموند بشكل كبير، حيث سجل 50 هدف وصنع 64 آخرين خلال المواسم الأربعة مع الفريق الألماني.





ويشتهر الشياطين الحمر بالصفقات مرتقعة التكلفة للكثير من اللاعيبن، مما ساهم بشكل كبير في تألق النادي الإنجليزي خلال السنوات الأخيرة في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، حيث يذكر أن مانشستر يونايتد حصل على لقب الدوري الإنجليزي 20 مرة في تاريخه، بجانب حصوله على لقب دوري أبطال أوروبا 3 مناسبات.





وسوف نستعرض في هذا التقرير أغلي 10 صفقات في تاريخ النادي الإنجليزي مانشستر يونايتد نقلاً موقع "90 min".





١- عند ذكر قائمة الصفقات الأغلي بالتأكيد سوف يأتي اللاعب الفرنسي المتألق “بول بوجبا” في رأس القائمة گ أغلي صفقة في تاريخ النادي مقابل 89 مليون إسترليني.









٢- “هاري ماجواير” المدافع البارز في الفريق الإنجليزي الذي كان يسعي “سولشاير” الحصول على اللاعب مهما تطلبت الصفقة، وبالفعل حصل عليه النادي مقابل 80 مليون استرليني، وأصبح حالياً كابتن النادي بالرغم من وجوده في النادي أقل من سنتين.





٣- “روميلو لوكاكو” بعد تألقه الواضح مع نادي ايفرتون ، نجح مانشستر يونايتد في ضم المهاجم “البليجكي مقابل 75 مليون إسترليني، ولكن فقد شعبيته بعد إقالة مورينيو وانضم إلى إنتر الصيف التالي.





٤- “جادون سانشو” الذي أنضم اليوم للشياطين الحمر مقابل 73 مليون إسترليني ويعد من أكثر اللاعبين موهبة في العالم حاليًا.









٥- “أنخيل دي ماريا” بعد رحيله من ريال مدريد نجح فريق مانشستر يونايتد في ضم اللاعب في صفقة كانت من الصفقات الثقيلة في هذا الوقت مقابل 59‪,‬7 مليون إسترليني ، وحصل علي الرقم التاريخي رقم 7، وكانت بداية اللاعب جيدة ولكن بعد عملية سطو على منزله، وخلاف مع فان جال، رحل اللاعب للفريق الباريسي الصيف التالي.









٦- “آرون وان بيساكا” بعد تقديم المدافع اداء اكثر من رائع مع فريق كريستال بالاس، كانت عيون الفريق الأحمر على اللاعب الشاب، ثم نجح بعدها في ضمه لصفوف النادي مقابل 50 مليون إسترليني .









٧- البرازيلي “فريد” بعد لحاقه من جانب فريق مانشستر سيتي، اختار اللاعب للعب في صفوف فريق مانشستر يونايتد مقابل 47 مليون إسترليني ، وبالرغم من الصعوبات الذي واجهت اللاعب في السنة والنصف الأولي له مع الشياطين الحمر، أصبح الآن جزء لا يتجزأ من خط وسط سولشاير عندما يتعلق الأمر بالمباريات الكبيرة.









٨- “بورنو فيرنانديز” بعد لحاقه من جانب فريق مانشستر يونايتد لعدة شهور، نجح أخيرًا في ضم اللاعب مقابل 47 مليون استرليني في يناير 2020 ‪ ‬ ومنذ ذلك الحين أصبح تأثيره لا يقاس، مما أدي لمقارنة اللاعب بأسطورة الفريق “ديريك كونتا”.





٩- “نيمانيا ماتيتش” كان الشياطين الحمر بحاجة شديدة لمركز خط وسط في عام 2017، لذلك قرر مورينيو تجديد عقد اللاعب مقابل 40 مليون إسترليني ، واللاعب الصربي يقدم اداء جيد خلال وقته مع الشياطين الحمر، وجدد عقده حديثاً حتي موسم 2023.









‪١٠- “خوان ماتا"، بعد أن فقدت حظوظه في تشيلسي بقيادة جوزيه مورينيو، تم إحضار خوان ماتا من قبل ديفيد مويس للمساعدة في تعزيز موسم يونايتد مقابل 37,1 مليون إسترليني، لقد كان هناك منذ ذلك الحين وعلى الرغم من أنه لم يحرق العالم كما فعل في ستامفورد بريدج ، فقد كان ناجحًا نسبيًا







