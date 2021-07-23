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أسعار الدولار اليوم 23-7-2021 في البنوك المصرية

الجمعة 23/يوليو/2021 - 07:54 م
أسعار الدولار
أسعار الدولار
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شهدت أسعار الدولار اليوم الجمعة الموافق الـ23 من يوليو 2021، استقراراً في جميع البنوك المصرية والأجنبية، وشركات الصرافة، بسبب أجازة عيد اضحى المبارك 2021.

أسعار الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه وفقا لشاشات التداول بالبنوك المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، على نفس مستويات الأحد الماضي، نتيجة تعطيل العمل بالقطاع المصرفي، بمناسبة أجازة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442هــ ، ليسجل متوسط السعر 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام أسعار الدولار اليوم الجمعة في البنوك المصرية بالسطور التالية:

أسعار الدولار في بنك مصر

15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري

15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك قناة السويس

15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار بشركات الصرافة

15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي الكويتي

15.66 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري الخليجي

15.66 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.


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