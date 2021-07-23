Advertisements

نجم الزمالك يخرج من حسابات كارتيرون

الجمعة 23/يوليو/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements


خرج المغربي حميد أحداد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

واعتمد كارتيرون على التونسي سيف الدين الجزيري كمهاجم أساسي لفريقه خلال المباريات الماضية، والتي غاب عنها أحداد بداعي الإصابة.

ويفكر باتريس كارتيرون لاستبعاد حميد أحداد من قائمة الزمالك عقب نهاية الموسم، والاستفادة من وضعه في التعاقد مع مهاجم أفريقي جديد، فضلًا عن رغبة النادي في الاستفادة من رحيله على الصعيد المادي.

وقدم حميد أحداد، مستويات فنية مقبولة قبل تعرضه للإصابة، ليحجز مقعدًا أساسيًا في تشكيل الأبيض، ونجح في تسجيل 3 أهداف في مباراتين، بواقع هدف في شباك الإنتاج الحربي، وهدفين أمام البنك الأهلي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كره القدم كارتيرون الزمالك أحداد

أخبار تهمك

محمود الخطيب يُفجر مفاجأة كبرى لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. انفصال أحمد سعد عن خطيبته

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تعرف على أبرز الراحلين عن صفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

قرار ناري من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

منذ أقل من ساعتين

وزارة التموين تصدر بيان رسمي حول قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يطالب الزمالك بضم هداف الأهلي السابق

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي مُهدد بفقدان كبري صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يومين

ليس ديانج.. نجم الأهلي يتلقى عروض إيطالية وألمانية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد راموس وحكيمي ودوناروما.. باريس سان جيرمان يستعد لضم «صفقة القرن»

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يطالب بتجهيز هذا اللاعب بأقصي سرعة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يخرج من حسابات كارتيرون

منذ ساعة و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

فرمان ناري.. كارتيرون يرفض عودة نجم الزمالك

الزمالك يرفض عودة حميد أحداد

كارتيرون يستقر على صفقة الزمالك القادمة

الزمالك يحدد أولى صفقاته الصيفية

كارتيرون يطلب أول صفقة من الزمالك

الكشف عن موقف كارتيرون النهائي من عودة أحداد إلى الزمالك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:28 م

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

04:10 م

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

05:46 م

الأهلي مُهدد بفقدان كبري صفقاته الصيفية

08:28 م

تعرف على أبرز الراحلين عن صفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

08:33 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان