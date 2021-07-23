نجم الزمالك يخرج من حسابات كارتيرون





خرج المغربي حميد أحداد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.





واعتمد كارتيرون على التونسي سيف الدين الجزيري كمهاجم أساسي لفريقه خلال المباريات الماضية، والتي غاب عنها أحداد بداعي الإصابة.





ويفكر باتريس كارتيرون لاستبعاد حميد أحداد من قائمة الزمالك عقب نهاية الموسم، والاستفادة من وضعه في التعاقد مع مهاجم أفريقي جديد، فضلًا عن رغبة النادي في الاستفادة من رحيله على الصعيد المادي.



