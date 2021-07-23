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بسبب التحرش الجنسي.. إيقاف رئيس لجنة حكام سابق مدى الحياة

الجمعة 23/يوليو/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الجمعة، إيقاف الرئيس السابق للجنة الحكام في اتحاد هايتي روسنيك غرانت، عن ممارسة أي نشاط متعلق باللعبة مدى الحياة بعد إدانته باساءة استغلال منصبه والتحرش الجنسي.

وقال "فيفا" أيضاً إنه "فرض غرامة قدرها 100 ألف فرنك سويسري (108.589.42 دولار) على المسؤول المذكور.

وأوقف جرانت، الحكم الدولي السابق، مؤقتاً من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم في فبراير (شباط) الماضي، لكن تم تمديد الإيقاف الشهر الماضي في انتظار التحقيقات.

وأضاف الفيفا في بيان "وجدت الغرفة القضائية في لجنة القيم المستقلة التابعة لـ"فيفا" أن روسنيك جرانت مذنب باستغلال منصبه وكذلك ارتكاب أفعال تتعلق بالتحرش والإساءة الجنسية، بما في ذلك الإكراه والتهديد، وانتهاك مدونة القيم بـ"فيفا".

"وفي قرارها، وجدت الغرفة القضائية أن غرانت خرق المادة 23 المتعلقة بحماية السلامة الجسدية والعقلية والمادة 25 المتعلقة باساءة استغلال المنصب من مدونة القيم بالفيفا".

وأوقف إيف جان-بارت الرئيس السابق لاتحاد اللعبة في هايتي مدى الحياة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد ثبوت إدانته بالتحرش والإساءة الجنسية بحق الكثير من اللاعبات، بينما ينفي هو التهمة.

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لجنة حكام سابق مدى الحياة كره القدم رئيس لجنة حكام سابق مدى الحياة

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