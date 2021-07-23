خلال 24 ساعة.. تنفيذ 37 ألف حكم قضائي متنوع

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 27 قطعة سلاح نارى، و89 قضية مخدرات وتنفيذ 37367 حكم قضائى متنوع.



جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.