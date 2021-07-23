خبراء سودانيون يناقشون التهديدات والحلول لأزمة سد النهضة

بمبادرة من منظمة مهتمة بشؤون البيئة، عقدت جلسة يوم الأحد الماضي شارك فيها عدد من الخبراء والباحثين بشؤون البيئة والمصادر المائية، لبحث ملف سد النهضة والتهديدات التي قد تكون خطيرة جدا على مستقبل حصة السودان المائية من نهر النيل، وكذلك على الزراعة وغيرها من المجالات.





وحضر الجلسة خبراء مرموقون في مجالاتهم، حاصلون على دكتوراه في الاقتصاد والقانون الدولي.

وقدم تاج الدين نيام تقريراً تحت مسمى الاقتصاد السوداني والدبلوماسية الدولية في حل مشكلة سد النهضة.





وقدم مدير منظمة البيئة والتنمية عبد الله إبراهيم عرضا بعنوان: سد النهضة: العوامل التي قد تؤثر على التنوع البيولوجي الطبيعي في السودان.





وبدوره قدم البروفيسور صلاح كرناس المستشار السابق بوزارة الزراعة والخبير في الإستراتيجية الوطنية بولاية الخرطوم عرضاً عن الموارد المائية وأثرها على اقتصاد السودان، وشارك الدكتور صلاح محمد نور المتخصص في الموارد المائية المستشار السابق بوزارة الري السودانية بتقرير عن مستقبل الزراعة في السودان.





وحاول المشاركون بعد تحديد التهديدات الرئيسية التي سيواجهها قطاع الزراعة والثروات الحيوانية، الوصول لصيغة توافقية مرضية لجميع الأطراف بدون التعرض لمصالح أحد الدول المائية، وعدم المساس بحصص أي من مصر والسودان من طرف إثيوبيا.





طالب المشاركون أيضا بالعودة الى المقترحات الروسية التي قدمتها مؤسسة حماية القيم الوطنية للحكومة السودانية في عام 2018، عندما كان عمر البشير رئيسا للسودان، ولكن لم تقم الحكومة وقتها بالعمل على التوصيات ولم تلتفت اليها الحكومة الحالية أيضا.





وكان مكسيم شوغالي، رئيس المؤسسة قد قام بمخاطبة الحكومة السودانية بضرورة العمل على تطبيق التوصيات لما لها من دور إيجابي كبير على إدارة الموارد المائية في السودان بشكل عام، وكذلك بما يخص ملف سد النهضة.





وطالب المشاركون مراجعة الإعلان الخاص ببناء سد النهضة، بما فيه تشديد المسؤولية على إثيوبيا بحال عدم التزامها بالاتفاق، حيث أكد المشاركون أن أثيوبيا قد خالفت عددا من بنود الإعلان الذي وقعت عليه حينها، وخصوصا البند الخامس منه، بالإضافة الى قيامها بملء السد قبل استكمال الدراسات المطلوبة التي يجب أن تمتد الى 15 شهر،ولم تقم بالتشاور مع باقي الأطراف.



