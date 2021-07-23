عيار 21 بـ787 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم 23-7-2021 في مصر

أسعار الذهب .. توجد العديد من الأمور التي تشغل بال المواطنين وعلى رأسها أسعار الذهب ولاسيما مع العطلات والأجازات التي يستغلها الكثيرون في إقامة حفلات الخطوبة والزفاف.





أسعار الذهب اليوم





وتراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، الموافق الـ23 من يوليو الجاري، بواقع 3 جنيهات خلال التداولات مع حركة محدودة بالسعر العالمي لأونصة الذهب لتسجل مستوي دون 1798 دولارا.





وترصد بوابة الفجر لمتابعيها الكرام أسعار الذهب اليوم 23-7-2021 في السطور التالية:

أسعار الذهب اليوم عيار 21





787 جنيها

أسعار الذهب اليوم عيار 18





675 جنيها

أسعار الذهب اليوم عيار 24





900 جنيه

أسعار الجنيه الذهب





6296 جنيها

أسعار أونصة الذهب





1798 دولار



