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عيار 21 بـ787 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم 23-7-2021 في مصر

الجمعة 23/يوليو/2021 - 08:10 م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
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أسعار الذهب .. توجد العديد من الأمور التي تشغل بال المواطنين وعلى رأسها أسعار الذهب ولاسيما مع العطلات والأجازات التي يستغلها الكثيرون في إقامة حفلات الخطوبة والزفاف.

أسعار الذهب اليوم

وتراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، الموافق الـ23 من يوليو الجاري، بواقع 3 جنيهات خلال التداولات مع حركة محدودة بالسعر العالمي لأونصة الذهب لتسجل مستوي دون 1798 دولارا.

وترصد بوابة الفجر لمتابعيها الكرام أسعار الذهب اليوم 23-7-2021 في السطور التالية:
 
أسعار الذهب اليوم عيار 21

787 جنيها
 
أسعار الذهب اليوم عيار 18 

675 جنيها
 
أسعار الذهب اليوم عيار 24 

900 جنيه
 
أسعار الجنيه الذهب

 6296 جنيها
 
أسعار أونصة الذهب

 1798 دولار
 

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