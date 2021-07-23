Advertisements
عيار 21 بـ787 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم 23-7-2021 في مصر
الجمعة 23/يوليو/2021 - 08:10 م
Advertisements
أسعار الذهب .. توجد العديد من الأمور التي تشغل بال المواطنين وعلى رأسها أسعار الذهب ولاسيما مع العطلات والأجازات التي يستغلها الكثيرون في إقامة حفلات الخطوبة والزفاف.
أسعار الذهب اليوم
وتراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، الموافق الـ23 من يوليو الجاري، بواقع 3 جنيهات خلال التداولات مع حركة محدودة بالسعر العالمي لأونصة الذهب لتسجل مستوي دون 1798 دولارا.
وترصد بوابة الفجر لمتابعيها الكرام أسعار الذهب اليوم 23-7-2021 في السطور التالية:
أسعار الذهب اليوم عيار 21
787 جنيها
أسعار الذهب اليوم عيار 18
675 جنيها
أسعار الذهب اليوم عيار 24
900 جنيه
أسعار الجنيه الذهب
6296 جنيها
أسعار أونصة الذهب
1798 دولار
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements